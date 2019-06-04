World of Kings

Savaş devam ediyor. Kara Ejder'in gölgesi, Ideon gezegeni üzerinde büyük belirmeye başladıkça dünyayı sonsuz karanlıktan çıkarmak için umut alevini yakmalısınız. Bu güçlü kötülük ve kahramanına karşı silahlan ve ailenin uzun zamandır beklediği kurtarıcı ol.

En üst düzey zafer için gerçek zamanlı PVP savaşına katılın. Bayrakları, arabaları ve kaynakları yakalayın: Bunların hepsi zafere giden farklı yollardan geçiyor. Her köşesini ve kafasını keşfetmenizi bekleyen 26 kilometrekarelik bir haritada benzersiz karakterlere sahip, ustaca anlatılmış ve zengin bir hikayede savaşmaya başla.

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