Stratejik planlar doğrultusunda nefes kesen kart savaşlarına katılacağınız ve aksiyon dolu anlar yaşayacağınız World War II, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici savaş taktikleri ve dizilişleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere sahip savaş kartlarından geniş bir koleksiyon oluşturarak rakiplerinize karşı kıyasıya bir rekabetin içine girmek ve savaşlardan galip gelerek ganimet kazanmaktır.

2.Dünya savaşına konu olan yüzlerce farklı savaş hikayesinde rol alarak onlarca ülkeye karşı mücadele edecek ve aksiyon dolu savaşlar yapacaksınız.

Oyunda tank, uçak, gemi, silah, mayın, bomba, füze ve daha onlarca farklı savaş ekipmanının kartı bulunmaktadır. Ayrıca 500’den fazla zorlu görev ve bölüm yer almaktadır.

Güçlü bir donanma oluşturarak düşmanlarını alt etmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Simülasyon oyunları arasında bulunan World War II ile sizde hayalinizdeki imparatorluğu kurabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.