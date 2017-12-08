Sadece zombi üreten bir bilim adamı olmak mı istiyorsun? Eğer zombiyle dünyayı fethetmek istersen World Zombie Contest'i indirmemek için daha fazla sebebin yok. Çünkü bu oyunda her türden zombiyi üretecek ve dünyaya salacaksın.

Diğer zombi oyunlarına göre bir hayli farklı olan World Zombie Contest'te tek işiniz zombi yapan bir bilim adamı olmak. Bir makine geliştirmişsiniz ve bu makineyle dünyayı fethetmek istiyorsunuz. 900 aşama bulunan oyunda 70'den fazla farklı düşman ve 50 farklı zombi çeşidi yer alıyor. Bu zombileri geliştirmek ve daha güçlğ hale getirmek ise sizin elinizde.

Ambush, Dispatch ve Show Down gibi çeşitli oyun modları ile zombilerinizi farklı türde dövüştürün ve geliştirin aynı zamanda eğlencenizi iki katına çıkarın.