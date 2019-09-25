Dünyayı dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz ve çeşitli deneyler yaparak yeni canlı türleri keşfedebileceğiniz WorldBox, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dünyanın kontrolünü ele alarak her şeyi dilediğiniz gibi yönlendirmek ve yeni yaratıklar meydana getirmektir. Dünyadaki düzeni istediğiniz gibi şekillendirebilir ve kendi fikirlerinizi kullanarak farklı bir yaşam alanı inşa edebilirsiniz. Çeşitli deneyler yaparak yeni canlı türleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca atomik bombalar kullanarak ya da asit yağmurları yağdırarak dünyayı yok edebilir ve her şeye en baştan başlayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtan bambaşka bir dünya inşa edebilir ve dünyanızı istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Farklı konusu ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken WorldBox, mobil platformdan simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.