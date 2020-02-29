Worms Zone.io

Worms Zone'u açın ve muazzam bir alanda cesur solucanlar savaşına katılın. En büyük olmak için solucanınızı büyütün ve şampiyon unvanını kazanın.

Bu doyumsuz bir yılan olmanıza izin veren çok oyunculu .io oyunudur. Küreler arasında sürünürken daha uzun ve daha genişleyeceksiniz. Arenada solucanınızın istatistiklerini geliştiren farklı bonuslar da var. Onları akıllıca kullanın çünkü istediğiniz hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaklar.

Seçtiğiniz taktiklerden bağımsız olarak hatırlamanız gereken basit bir kural vardır: bir rakiple çarpışırsanız kaybedersiniz. Ancak düşmanı kuşatmayı başarırsanız, sadece onları yok etmekle kalmaz aynı zamanda onların gücünü çalabilirsiniz.

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