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Wrecker's Revenge - Gumball 1.0 (ios)
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Wrecker's Revenge - Gumball

1.0
ios
Wrecker's Revenge - Gumball
ÜCRETSİZ
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Wrecker's Revenge - Gumball oyununda karakterinizle birlikte maceradan maceraya koşun!

Çizgi filmleri her yaşta insan sever. Özellikle de başarılı bir şekilde tasarlanmış karakterlere hepimiz hayranızdır. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Wrecker's Revenge - Gumball oyunu ile birlikte bu hayranlığınızı biraz daha ileriye taşıyabilirsiniz.

Wrecker's Revenge - Gumball, Cartoon Network tarafından geliştirilmiş olan ve Gumball isimli karakteri konu alan bir oyundur. Oyunda birçok farklı maceraya konu olacaksınız. Bu oyunda karakteriniz  ile birlikte hareket etmeniz oldukça önemli. Çünkü karakterinizi tek başına bırakırsanız başını belaya sokabilir. Oyunda karakterinizin başını belaya sokmasını sağlayacak birçok tehlikeli engel bulunmakta. Bu engeller genellikle karakterinizi aldatmaya yönelik olarak hazırlanmış. Sizin karakterinizi bu engellerden uzak tutmanız gerekiyor.

Wrecker's Revenge - Gumball oyununda karakterinizi belirli nesnelere tutundurarak ilerletmeye çalışıyorsunuz. Çeşitli özellikleri sayesinde karakteriniz taşlara veya diğer nesnelere rahatlıkla tutunabilir. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi engellere çok dikkat etmelisiniz. Oyunda yeni bölümlere geçtikçe karakterinize yeni özellikler kazandırabiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Wrecker's Revenge - Gumball'ı hemen şimdi indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceye başlayın!

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