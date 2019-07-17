Wrecking Ball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Wrecking Ball, keyifli zaman geçirip becerilerinizi sınayabileceğiniz türden bir oyundur. Yepyeni konseptiyle de dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Becerilerinize güveniyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken blokları yıkmak ve masayı temizlemek. Wrecking Ball oyununu sakın kaçırmayın.

Wrecking Ball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.