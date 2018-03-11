Fizik tabanlı aksiyon oyunu olan Wrecking Squad'da büyük binaları yıkıyoruz, parçalıyoruz ve şehirleri yerle bir ediyoruz. Farklı karakterlerin kilitlerini açarak daha da eğlencel hale gelen oyunda, kadronuzu kurduktan sonra yıkıma başlayabilirsiniz.

Farklı tarzlarda yapılmış binalar dikkat çekmeyi başarırıken renkli küpler kullanıldığı için yıkımı izlemek de bir hayli keyif veriyor. Bu anlamda bol aksiyon ve eğlence barındıran oyunda patlayıcılar, TNT'ler ve daha fazlasını kullanara binaları yok edeceksiniz. Ayrıca her karakterin farklı yeteneklerini kullanarak büyük işler çıkaracağınız oyunda doğru hamleler yaparak binaları alt üst etmelisiniz.

Gerçekçi dinamiği ve eğlenceli yapısıyla alkışı hak eden oyunda karakterlerinizi toplayın ve yıkım ekibinizi oluşturun.

Wrecking Squad Özellikleri