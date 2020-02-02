Esrarengiz olayları araştırarak sır perdesini aralamak için mücadele edeceğiniz ve gizli nesneleri bulmak için yüzlerce zorlu bulmaca çözeceğiniz WTF Detective, macera oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Gizemli olayları ve fotogerçekçi gizli nesne sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulmak ve olayların arkasında yatan gerçekleri açığa çıkartmaktır.

FBI ajanının tabletini ele geçirerek macera dolu bir serüvene atılacak ve içinizdeki dedektifi açığa çıkartarak ilginç olayları inceleyeceksiniz.

Şüphelilerin izini sürerek katil zanlısını yakalamak için harekete geçecek ve ipucu toplamak için birbirinden zorlu bulmaca bölümlerinde yarışacaksınız.

Oyun içerisinde etkileyici onlarca gizli nesne sahnesi ve sürükleyici birçok hikaye yer almaktadır. Ayrıca olaylardaki gizemi çözmek için ihtiyaç duyacağınız yüzlerce ipucu ve gizli nesne bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız WTF Detective, 100 binden fazla indirmeye sahip popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.