iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Xmasgeddon mobil oyunu, Noel konseptinin ustaca işlendiği bir yerde bu kutsal geceyi kana bulamak için planlar yapan düşmanlara karşı beklenmedik ve gözü kara bir karşı saldırıya geçeceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Xmasgeddon mobil oyununda Noel gecesinin huzurlu ortamından çok bembeyaz karlar üzerine dağılan kan göreceksiniz. Korkunç elfler ve acımasız yaratıklar köyü işgal ediyor ve amaçları ise hem Noel Baba’yı ortadan kaldırmak hem de Noel gecesini bir katliam gecesine dönüştürmek. Ancak o gece saldırıyı sezen Noel Baba sizi uykudan uyandırır ve yardım ister. Noel Baba’dan aldığınız silahla hemen düşmanlara kurşun yağdırmaya başlayacaksınız. Ayrıca oyun sırasında Noel Baba’nın çalınan eşyalarını ve geyiklerini de bulmalısınız.

Xmasgeddon mobil oyunu seri bir shooter oyunu olup kullanıcı dostu kontrol düğmeleriyle öne çıkıyor. Ekrana dokunarak nişan alabilirsiniz. Ancak hızlı olmalı ve elinizden geldiğince çok düşmanı indirmelisiniz. Elinizden bir an bile düşüremeyeceğiniz Xmasgeddon mobil oyununu AppStore’dan 3,49 TL ödeyerek indirebilirsiniz.