Yaani: Türkiye’nin arama motoru, Turkcell’in iPhone ve iPad’lerde kullanılabilir ücretsiz, hızlı, güvenli, eğlenceli arama motoru ve internet tarayıcısı.

Yerli arama motoru olduğundan dilimizden çok iyi anlıyor; dolayısıyla diğerlerine göre daha isabetli arama sonuçları çıkartıyor. Bunun yanında gündemi internetten takip edenler için güncel haberleri, bulunulan konum için hava durum bilgisini, yakındaki yeme-içme mekanlarını ve ATM, eczane gibi önemli noktaları, sinema filmleri seans bilgileriyle birlikte, müzik araması (Fizy ile entegre), favori siteleri kaydetme ve paylaşma gibi popüler sorgulara hızlıca ulaşmayı mümkün kılan, son derece sade ve modern bir yerli arama motoru; aynı zamanda da internet tarayıcısı.

Turkcell tarafından iOS platformuna da ücretsiz sunulan hızlı arama motoru ve tarayıcı Yaani, herkese açık ancak Turkcell abonesiyseniz hediyeler kazanabiliyorsunuz. Örneğin; Yaani’yi ilk yüklediğiniz 1 hafta kullanabileceğiniz 1 GB internet hediye ediliyor. Ayrıca arama yaparken internetinizden gitmiyor.