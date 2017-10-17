YAHTZEE With Buddies, popüler zar oyunu Dice with Buddies’in farklı bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen yenilenen bir numaralı ücretsiz zar oyununda arkadaşlarınızla birlikte hoşça vakit geçirmenin yanı sıra turnuvalarda zar ustalarına karşı mücadele etmenin keyfini süreceksiniz. Mobildeki kesinlikle en iyi sosyal çok oyunculu zar oyunu.

İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle, isterseniz de dünyanın her yerinden milyonlarca zar oyuncusuyla oynayabileceğiniz zar oyunu YAHTZEE With Buddies, basit kurallarıyla herkese hitap ediyor. Oyunda beş zar atarak olabildiğince fazla puan almaya çalışıyorsunuz. Zarları farklı kombinasyonlar yapacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. 13 kategoride puan tablosu bulunuyor ve 13 turdan oluşuyor. Zarı üç kereye kadar atıyorsunuz ve o turda kullanacağınız puan kategorisini seçiyorsunuz. Bir kategoriyi bir kez kullandıktan sonra tekrar kullanamıyorsunuz. Yahtzee yapmak içinse aynı türden 5 zar atmanız ve 50 puanı kapmanız gerekiyor. En fazla puan toplayan oyuncu sevinç çığlıkları atıyor.

Zar oyununu sizinle oynayacak birilerini bulamadığınızda turnuvalara katılabilirsiniz. Zar ustalarıyla karşılaşacağınız turnuvalarda her gün zorluk seviyesi değişiyor. Rakiplerinizi yenmeniz durumunda bonus atış ve özel zar kazanıyorsunuz.