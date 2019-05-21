Yalı Spor uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan ayakkabı ve spor ürünlerini kolayca satın alabilirsiniz.

Spor ayakkabı, terlik, sandalet, bot ve çizme, eşofman, tişört, aksesuar ve ekipman gibi erkek, kadın ve çocuklar için yüzlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Yalı Spor uygulamasında, ihtiyaç duyabileceğiniz spor ürünlerini kolaylıkla satın alabilirsiniz. Hem online hem de 80’e yakın mağazasıyla hizmet veren Yalı Spor, dünyaca ünlü markaların ürünlerini sizlere sunuyor.

Yüzlerce çeşit spor ayakkabı modelini bulabileceğiniz Yalı Spor uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri renk, beden ve numara seçimi yaparak sepetinize ekleyebilir ve güvenli şekilde ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ürünleri çeşitli kriterlere göre sıralayabileceğiniz Yalı Spor uygulamasında yapacağınız alışveriş tutarına göre ücretsiz kargo avantajından da yararlanabilirsiniz. Her alışverişinizden puan kazanabileceğiniz ve sonraki alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Yalı Spor uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.