Yalla Ludo - Ludo&Domino (iOS), arkadaşlarınızla birlikte Ludo ve Domino oynamanızı sağlayan sesli sohbet özelliğine sahip bir uygulama. Yılların eskitemediği, her yaştan oyuncusu olan masa - strateji oyunu Ludo diğer adıyla Kızma Birader ve Domino’yu bir araya getiren yapım, App Store’da da ücretsiz indirilebilir. Domino ve kızma birader oyununu oynamayı seviyor ancak yakınınızda oynayacak birilerini bulamıyorsanız hemen Yalla Ludo - Ludo&Domino’yu indirin, dünya genelinde milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Tamamen yenilenmiş ludo veya kızma birader oyunu ile klasik domino oyununu bir arada sunan Yalla Ludo, Google Play ve App Store’da oldukça popüler. Ludo’yu farklı oynanış stiliyle iki modda (birebir ve 4 oyunculu mod), Domino’yu da iki modda (drew ve all five) oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla hem online (çevrimiçi) hem offline (internetsiz) oynayabileceğiniz özel ve yerel odalar mevcut. Oyuncularla grup sesli sohbetleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Grup sohbeti kullanarak arkadaşlarınızı veya herhangi birini davet etme şansına da sahipsiniz.

Yalla Ludo - Ludo&Domino İndir iOS