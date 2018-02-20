Yandex.Bilet uygulamasını kullanarak, iOS cihazlarınızdan en ucuz uçak bileti fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.

Seyahat planlarımızı yaparken, ilk iş olarak en ucuz uçak bileti fiyatlarını araştırmaya başlıyoruz. Farklı havayolu şirketlerinin aynı tarihlerde farklı fiyat teklifleri sunduğunu fark etmişsinizdir. Bu fiyat tekliflerinden en ekonomik olanını bulmak biraz zaman alacağından, bu işi sizin yerinize yapan uygulamalardan destek alabilirsiniz. Ucuz uçak bileti alma uygulamaları ndan farklı olarak, Yandex de bu işe el atmış ve tıpkı Google Uçuşlar servisi gibi Yandex.Bilet servisini devreye sokmuş.

Yandex.Bilet uygulamasında seyahat etmek istediğiniz tarihi, kalkış ve varış noktası bilgilerini girdikten sonra tüm havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarını listeleyebiliyorsunuz. Check-in bedeli, sigorta, vergi ve harçlar gibi ek ücretler dahil toplam fiyatı gösteren uygulamada fiyata göre sıralama seçeneğini de kullanabilirsiniz. Satın aldığınız biletin uçuş numarası, biniş saati vb. bilgilerini de sizlere sunan Yandex.Bilet uygulamasında gecikme ve iptal durumlarından da anında haberdar olabilirsiniz. En ekonomik uçak bileti fiyatlarını görmenizi sağlayan Yandex.Bilet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri