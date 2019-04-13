iOS cihazlarınızdan basit görevleri tamamlayıp para kazanmak istiyorsanız, Yandex.Toloka uygulamasını indirebilirsiniz.

Yandex’in geliştirdiği Yandex.Toloka uygulaması, herhangi bir özel uzmanlık alanına veya tecrübeye ihtiyaç duymadan oldukça basit görevler sunuyor. Bu görevleri istenilen şekilde tamamladıktan sonra görevin karşılığı olan ödülü kazanabiliyorsunuz. Otobüste, okulda, ofiste ve hatta yolda yürürken bile gerçekleştirebileceğiniz görevler sunan Yandex.Toloka uygulamasında, internetinizin olmadığı zamanlarda da çevrimdışı modunu kullanabilir ve internete bağlandığınızda görevi tamamlayabilirsiniz.