Sevimli hayvan karakterlerinin yer aldığı büyük bir hastaneyi yöneterek hastaları iyileştirmek için çaba sarf edeceğiniz Yasa Pets Hospital, mobil platformda eğitici ve rol oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, hastanedeki tüm bölümleri yöneterek hastaların tedavi edilmesini sağlamak ve hastaneyi geliştirerek seviye atlamaktır. Ambulansla hastaneye getirilen yaralılarla ilgilenerek onların hayatlarını kurtarmalı ve doğum için gelen hastalara sağlıklı bir şekilde doğum yaptırmalısınız. Laboratuarlarda kan testleri yaparak hastalıkların teşhislerini koyabilir ve reçete yazabilirsiniz. Kırık ve çatlakları görebilmek için hastaların röntgenlerini çekebilir ve hasarlı bölgeyi alçıya alabilirsiniz.

Oyunda yer alan tüm hasta ve doktor karakterleri tavşan ve kedilerden oluşmaktadır. Hastanede onlarca farklı bölüm ve yüzlerce çalışan bulunmaktadır. Hastaların sorunlarını gidererek seviye atlamalı ve hastaneyi geliştirerek yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Yasa Pets Hospital, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.