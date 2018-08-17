yellow, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bulmacaları çözüyor ve puanlar kazanarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Birbirinden zorlu 50 farklı bölüme sahip olan yellow, arkadaşlarınıza meydan okuyup eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Her bölümün kendi içerisinde eşsiz bir mekaniğe sahip olduğu oyunda bölümleri geçebilmek için uzun bir süre düşünmeniz gerekebiliyor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda basit kontroller yer alıyor. Oyundaki tek amacınız ekranın tamamını sarıya boyamak. Eğer bu tarz basit oyunları oynamayı seviyorsanız yellow sizleri bekliyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm yellow mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyundur.

yellow oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.