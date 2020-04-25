iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Yemektif uygulamasıyla, restoranlardaki yemekleri değerlendirebilir ve diğer değerlendirmeleri inceleyebilirsiniz.

Farklı bir konseptte karşımıza çıkan Yemektif uygulaması, restoranları değerlendirip puanlamak yerine bu işi yemekler üzerine yönlendirmiş. Kullanıcıların gittikleri restoranlardaki yemekleri değerlendirebilmesi üzerine kurulan Yemektif uygulamasında, diğer kullanıcılara fayda sağlayabiliyorsunuz.

Yediğiniz yemekleri 10 üzerinden değerlendirebileceğiniz ve yorumlarınızı paylaşabileceğiniz Yemektif uygulamasında, siz de diğer puanlamaları inceleyebilirsiniz. Fiyat, puan ve konum gibi filtreleme seçenekleri ni kullanarak en uygun restoran ve yemekleri keşfedebileceğiniz Yemektif uygulamasında, size özel indirim ve ikramlardan da faydalanabilirsiniz. Yemek konusunda işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, Yemektif uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri