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Yidio 3.2.72 (ios)
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  4. Yidio - iPhone ve iPad İçin Film - Dizi Uygulaması

Yidio

3.2.72
ios
Yidio
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Tüm akış hizmetleri tek bir uygulamada

Yidio: TV Show & Movie Guide, genellikle film ve dizi izlemek için girdiğimiz platformları tek bir yerde toplayan harika bir mobil uygulama. Film, dizi, tv şovu, tv programları, spor, müzik, haber, yaşam stili, kısacası her türlü içeriğe ulaşabileceğiniz bir uygulama Yidio.

Film ve dizileri izleyebileceğiniz yerleri bulmanıza yardımcı olan bir iOS uygulaması Yidio. Diğer ücretsiz film uygulamalarının aksine videoları kendi bünyesinde barındırmıyor, yönlendiriyor. Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO, FOX, History Channel, Cartoon Network, MTV, VH1, YouTube ve daha saymakla bitiremeyeceğim akış servisinin içeriğine ulaşma kolaylığı tanıyor. Platformların paket ücretlerini de görüp karşılaştırabiliyorsunuz. Üye olduğunuz platformların içeriğini izleme şansına da sahipsiniz. İzlediğiniz içeriklere göre özel bildirimler de sunuyor.

Yidio: TV Show & Movie Guide Özellikleri

  • Evrensel TV ve Film arama rehberi
  • Kişiselleştirilebilir öneriler
  • Kişiselleştirilebilir izleme listesi
  • Kişiselleştirilebilir günlük hatırlatıcılar
  • Fiyat karşılaştırması

 

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