Yidio: TV Show & Movie Guide, genellikle film ve dizi izlemek için girdiğimiz platformları tek bir yerde toplayan harika bir mobil uygulama. Film, dizi, tv şovu, tv programları, spor, müzik, haber, yaşam stili, kısacası her türlü içeriğe ulaşabileceğiniz bir uygulama Yidio.

Film ve dizileri izleyebileceğiniz yerleri bulmanıza yardımcı olan bir iOS uygulaması Yidio. Diğer ücretsiz film uygulamalarının aksine videoları kendi bünyesinde barındırmıyor, yönlendiriyor. Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO, FOX, History Channel, Cartoon Network, MTV, VH1, YouTube ve daha saymakla bitiremeyeceğim akış servisinin içeriğine ulaşma kolaylığı tanıyor. Platformların paket ücretlerini de görüp karşılaştırabiliyorsunuz. Üye olduğunuz platformların içeriğini izleme şansına da sahipsiniz. İzlediğiniz içeriklere göre özel bildirimler de sunuyor.

Yidio: TV Show & Movie Guide Özellikleri