Neutronized imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Yokai Dungeon günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde arcade, aksiyon ve macera oyunu olarak ifade edilen yapım hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanması ile oyuncuların yüzünü güldürmeyi başardı. Dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapımda rastgele hazırlanmış zindanlar ve içerikler bizleri bekliyor olacak.

Benzersiz 20 karakterin de yer aldığı yapımda bu karakterlerin kilitlerini açacak ve oyun içerisinde yer alan bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacağız. Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım da sayısız görev de yer alacak. Oyuncular bu görevleri başararak bir sonraki zindana geçmeye çalışacaklar.