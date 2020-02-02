Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici hikayeleri sayesinde bağımlısı olacağınız Yokai Tamer, etkileyici tasarımları ve ölümcül savaş özellikleriyle dikkat çeken farklı karakterlerin kontrollerini sağlayarak nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız benzersiz bir oyundur.

Japon tarzındaki karakter tiplemeleri ve aksiyon dolu savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi avatarınızı seçerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak karakterinizin özelliklerini geliştirmektir.

Online RPG savaşlarına katılarak dünyanın her yerinden sayısız rakiple mücadele edebilir ve zorlu turnuvalarda boy gösterebilirsiniz.

Seçtiğiniz karaktere uygun bir eş bularak mutlu bir aile yaşantısı kurabilir ve kendi bebeklerinize bakabilirsiniz. Sürekli gelişim göstererek usta bir kılıç şövalyesi olabilir ve düşmanlarınızı tek tek kılıçtan geçirerek onlara diz çöktürebilirsiniz.

Rol oyunları arasında bulunan ve yarım milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Yokai Tamer, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve sürükleyici hikayeleri sayesinden soluksuz oynayacağınız eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.