Yolcu360, tüm araç kiralama firmalarını karşılaştırarak en uygun araç kiralama fiyatlarını karşınıza çıkaran online araç kiralama uygulaması.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Konya ve daha birçok il için araç kiralama (rent a car) hizmeti veren sitenin mobil uygulaması da oldukça başarılı. Sadece 1 dakikada online araç kiralama işini tamamlıyorsunuz.

Türkiye’de online araç kiralama denilince akla ilk gelen şirketlerden Yolcu360’ın mobil platforma ücretsiz sunduğu uygulaması da bulunmakta. Tatil, iş seyahati veya başka bir nedenle ihtiyaç duyduğunuz kiralık aracı uygulama üzerinden hızlıca bulmanız mümkün. iPhone ve iPad cihazınızdan birkaç dakika içerisinde aracınızı kiralama şansına sahipsiniz. Araçlar, farklı araç kiralama firmalarından listelendiğinden hem bütçenize uygun hem de istediğiniz aracı (benzinli, dizel, lpgli, düz vites, otomatik vites vs) kolayca bulabiliyorsunuz. Araç seçiminizi yaptıktan sonra “Aracı Şimdi Kirala”yı dokunarak işlemi tamamlıyorsunuz. Unutmadan, aracı kiralama aşamasında size özel sunulan hizmetler de (ücretsiz iptal sigortası, 7/24 müşteri hizmetleri desteği, en iyi fiyat garantisi, kredi kartına taksit seçeneği, en iyi firmalar gibi) gösteriliyor.

Yolcu360 Özellikleri: