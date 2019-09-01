Yolla uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tek dokunuşla kurye çağırabilirsiniz.

Ulaştırmanız gereken bir evrak, paket vb. şeyler varsa ve kargo şirketlerini bekleyecek zamanınız yoksa, Yolla uygulaması üzerinden zahmetsiz ve ekonomik bir şekilde paketlerinizi gönderebilirsiniz. Uygulama üzerinden kaydolduktan sonra size en yakın kuryenin detaylarını görerek çağırabileceğiniz uygulamada, göndermek istediğiniz paketlerin bilgilerini de girebiliyorsunuz.

Alım ve teslimat yerlerini seçtikten sonra teslim edecek ve teslim alacak kişilerin bilgilerini doldurarak bulunduğunuz yere gelen kuryeye ilgili paketi teslim edebiliyor ve işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Hızlı ve güvenli bir hizmet profili sunan Yolla uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek, zaman kaybını ortadan kaldırabilirsiniz.