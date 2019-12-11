Önceki benzer uygulamalar gibi (Kik ve Sarahah), YOLO gençlerin bir soruya isimsiz cevaplar şeklinde 'dürüst geri bildirim' istemelerini sağlar. App Store'daki bir numaralı pozisyona olan hızlı yükselişi, piyasaya sürüldükten bir hafta sonra gençlerin bu tür uygulamalar için iştahını yansıtıyor.

Aşağıda, ebeveynlerin uygulama hakkında bilmeleri gerekenler hakkında tavsiyeler verdik ve güvenlik özelliklerini özetledik.

Yolo uygulaması nedir?

“Sadece bir kez yaşıyorsun” anlamına gelen Yolo, Snapchat içinde kullanılan isimsiz bir soru ve cevap uygulamasıdır. Kullanıcılar bir Snapchat hikayesine isimsiz sorular ve yorumlar ekleyebilir ve ayrıca bir resim ekleyebilir.

Uygulamayı bir Snapchat hesabına bağladıktan sonra, sizden "isimsiz mesajlar" almanızı ve başkalarından "Bana dürüst mesajlar gönder" için bir soru oluşturmanızı ister.

Uygulama, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Yolo uygulamasını kullanmak için gereken minimum yaş nedir?

Uygulama için App Store'da minimum kullanım yaşı 17+ olarak değiştirildi. Açılışta 12+ olarak ayarlandı. Google Play yıldızına PEGI 18 notu verildi.

Gençler arasında neden bu kadar popüler oldu?

Şöhretin yükselmesinin bir nedeni, gençler arasında popüler olan uygulamanın bir eklentisi olduğu gerçeğine itilebilir - Snapchat.

Yolo'nun yapımcıları ne kadar çabuk viral hale geldiklerine şaşırdılar ve medya mağazasında çok az ilgi görerek App Store'daki bir numaraya tırmandılar.

Uygulamada hangi içerik yer alıyor?

Herhangi bir içerik yok; Bu uygulama sadece kullanıcıların bir fonksiyonun başkalarına soru-cevap biçiminde isimsiz mesaj göndermelerini teşvik etme imkânı veriyor. Kullanıcılar bir soru gönderdiğinde, arkadaşları tarafından görülebilir veya herkes tarafından paylaşılabilir. Arkadaşlar, Yolo'yu yüklememiş olsalar bile soruyu gözden geçirebilir ve adsız bir mesaj gönderebilir.

Sorulara verilen yanıtlar, yalnızca platformdaki diğer kullanıcılar yerine soruyu soran kişi tarafından görülür.

Ebeveynler uygulamada hangi risklere dikkat etmelidir?

Uygulama yaş derecelendirmesini 18 yaş ve üstü olarak değiştirdiğinden, ebeveynlere, çocukların uygulamayı uygun yaşamayabilecekleri için kullanmalarına izin vermenin önemini düşünmelerini tavsiye ederiz.

Ayrıca, ondan önceki diğer anonim uygulamalar gibi, Yolo'daki bu özellik de genç kullanıcıları kötü niyetli mesajlar göndermeye veya ebeveynlerin bilmesi gereken siber zorbalık olayları yaratmaya teşvik edebilir. Tamamen anonimlik olduğu için gençler, Yolo uygulama politikasına aykırı olsa bile, yakalanma korkusu olmadığından, bu mesajları gönderebileceklerini daha fazla hissedebilirler. Uygunsuz kullanım nedeniyle yasaklanacaksınız. ”

Neden yaratıldı (ilk amaç)?

Uygulamanın amacı, kullanıcıların Snapchat aracılığıyla diğer kullanıcılara adsız olarak soru sormalarını sağlamaktır.

Kim yarattı?

Popshow Inc adında küçük bir Fransız şirketi tarafından oluşturulan bu, daha küçük şirketlerin Snap’ın ağına katılması için bir araç olan Snap Kit tarafından geliştirilen ilk uygulamalardan biriydi. Snapchat ile çalışmasına rağmen, Snap'a ait veya bağlı değildir.

Uygulamada herhangi bir güvenlik özelliği var mı?

Snap’ın araçlarını kullanarak oluşturulduğundan, uygulamadaki kullanıcıların Snap’ın Topluluk Yönergelerini izlemeleri gerekir. Bu, kullanıcıların Snapchat raporlama araçlarıyla Yolo'ya yönelik zorbalık ve tacizleri bildirebilecekleri anlamına gelir.