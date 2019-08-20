Hikaye anlatımı kolaylaştı. Yora Adventures ile nihayet kesintisiz rol oynamanın tadını çıkarırsınız. Masaüstü rol yapma uygulaması tüm yorucu işleri devralıyor. Oynamaya başlamak ve devam etmek için ihtiyacınız olan her şey entegre edilmiştir.

Maceralarla dolu heyecan verici dünyalara portallardan seyahat edin. Karakterler yaratın ve kendi hayallerinizin kahramanı olun, ki burada sadece hayal gücü sınırdır. Arkadaşlarınla ​​gizli yerleri keşfedecek, zor bilmeceleri çözecek ve karanlık tehditlerle savaşacaksın.

Biriniz portalları açar ve diğer oyunculara görevleriniz boyunca rehberlik eder. Tamamlanmış görevler için kahramanını geliştirmek için epik ödüller kazanacaksın. Belki bir gün en karanlık portalların arkasında yatan zorluklarla bile yüzleşmeye hazır olursunuz.