Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan Yorozuya RPG tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda oyuncuların karşısına ücretsiz olarak çıkan Yorozuya RPG günümüzde 50 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ederken yapım aldığı incelemeler ile de başarısını gözler önüne seriyor.

Google Play’de 4.5 gibi bir yıldız ile değerlendirilen yapım iki farklı mobil platformda internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanıyor. Birbirinden farklı karakterlerin ve düşman modellerinin yer aldığı yapımda basit içerikler yer alıyor.

Piksel kalitesinde diyebileceğimiz grafik açılarına sahip olan oyun günümüzde iki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.