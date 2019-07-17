YouTube Music (YouTube Müzik), iPhone ve iPad’inizde Spotift, Apple Music, Deezer gibi çevrimiçi müzik dinleme platformlarına alternatif olarak kullanabileceğiniz zengin içerikli müzik uygulaması. Günün her anında müzik dinliyorsunuz, en son albümleri, son yayınlanan video klipleri, müzik zevkinize göre özel çalma listelerini sunan bu uygulamayla tanışmanız gerektiğini düşünüyorum.

YouTube’da müzik dinleme seçeneği neden yok diyip arka planda çalma desteği sunduklarını belirten ücretli uygulamalara artık gerek duyacağınızı düşünmüyorum. Google hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabileceğniz YouTube Music uygulamasında aradığınız her türde içerik mevcut. Video klipler, full albümler, remixler, coverlar, günlük güncellenen en iyiler listesi dahil oldukça zengin bir içerik karşınızda.

YouTube Red abonesi iseniz video klipleri reklamsız izleme, müzikleri arka planda çalma ve indirme, videonun yüklenmesini beklemeden müziği dinleme gibi ayrıcalıklar faydalanabiliyorsunuz. YouTube Music içeriğinden - reklamlarla - ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. YouTube Music Premium abonesi olursanız reklamlar gösterilmiyor ancak bunun için aylık 16.99 TL ödemeniz gerekiyor. Unutmadan, YouTube Music, üç aylık deneme sürümü seçeneği ile geliyor ve fiyatı 13.99 TL.

YouTube Music (YouTube Müzik) iOS Uygulaması