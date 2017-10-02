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Yumm Monsters 1.1 (ios)
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  5. Yumm Monsters - iPhone ve iPad İçin Canavar Besleme Oyunu

Yumm Monsters

1.1
ios
Yumm Monsters
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Sevimli canavarları şekerle besleyerek mutlu edin.

Yumm Monsters, Cut the Rope benzeri canavar besleme oyunu.

Sürekli hareket ederek ne kadar aç olduklarını anlatmaya çalışan sevimli canavarları şekerle besleyerek puan aldığınız oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda meyveleri topladıkça yeni şekerlemelerin kilidini açacaksınız. Görsel çizgilerinden de anlayacağınız üzere daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek bir yapım Yumm Monsters. Oyunda puan toplamak için hem hızlı hem de dikkatli olmalısınız. Hangi canavarın hangi şekerlemeyi yiyebildiğine dikkat eder, şekerleri ağızlarına atarken seri olursanız yüksek puan beraberinde geliyor.

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