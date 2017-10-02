Yumm Monsters, Cut the Rope benzeri canavar besleme oyunu.

Sürekli hareket ederek ne kadar aç olduklarını anlatmaya çalışan sevimli canavarları şekerle besleyerek puan aldığınız oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda meyveleri topladıkça yeni şekerlemelerin kilidini açacaksınız. Görsel çizgilerinden de anlayacağınız üzere daha çok küçük yaşta mobil oyuncuların ilgisini çekecek bir yapım Yumm Monsters. Oyunda puan toplamak için hem hızlı hem de dikkatli olmalısınız. Hangi canavarın hangi şekerlemeyi yiyebildiğine dikkat eder, şekerleri ağızlarına atarken seri olursanız yüksek puan beraberinde geliyor.