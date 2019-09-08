Zara Home uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan evinizin eksiği olan birçok ürüne kolayca ulaşabilirsiniz.

Yeni bir eve taşınıyorsanız ya da evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, size çok çeşitli ürün seçenekleri sunan Zara Home uygulamasına göz atmanızı tavsiye ediyoruz . Yatak odası, oturma odası, yemek odası, mutfak, banyo, koku, çocuk ve plaj gibi kategorilerde binlerce çeşit ürün sunan Zara Home uygulamasında nevresim takımı, mobilya, halı, ayna, aydınlatma, perde, tekstil, yemek takımı ve daha birçok ürün çeşidini bulabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek ürünleri çeşitli filtreleme ve sıralama seçeneklerini kullanarak bulabileceğiniz Zara Home uygulamasında, ürünlerin detaylı fotoğraflarını inceleyebiliyorsunuz. Sonrasında ise beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek güvenli ödeme seçenekleriyle sipariş işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz. Eğer siz de evinizin ihtiyacı olan ürün alternatiflerini incelemek ve kolayca sipariş vermek istiyorsanız, Zara Home uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.