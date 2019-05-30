Modayı yakından takip ediyor ve alışveriş yapmayı seviyorsanız, Zara uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Alışveriş yapmayı sevenlerin yakından tanıdığı ünlü Zara markasının resmi mobil uygulaması ile mağazalara gitmeden giyim alışverişlerinizi yapabilmeniz mümkün. Pantolon, etek, şort, tişört, bluz, parfüm, çanta, ayakkabı ve aksesuar ürünlerini bulabileceğiniz Zara uygulamasında kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit ürün bulunuyor.

Her hafta yeni gelen ürünler, moda katalogları, koleksiyonlar ve kıyafet kataloglarını da sizlere sunan Zara uygulamasında, ilginizi çeken ürünleri detaylıca inceleyebilir ve sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz. Güvenli bir şekilde ödeme yaparak alışverişinizi tamamlayabileceğiniz Zara uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, alışveriş keyfini dilediğiniz her yerde yaşayabilirsiniz.