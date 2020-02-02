Zelle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir finans uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Hızlı ve güvenli para transferleri gerçekleştirmek için tercih edebileceğiniz bir uygulama olan Zelle, kolay kullanımı ve işlevsel özellikleriyle sizleri bekliyor. Finansal işlemlerinizi kolaylıkla halletme imkanı sunan uygulama ile hızlıca sevdiklerinize para yollayabiliyorsunuz. Bilgilerinizi de güven içerisinde saklayan uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken uygulamalardan bir tanesi.

Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa mutlaka deneyimlemeniz gereken bir finans uygulaması diyebilirim.

Zelle uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.