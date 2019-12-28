Top yığınlarını farklı mekanizmalardan geçirterek topların zarar görmesini engellemek için mücadele edeceğiniz ve maksimum puana ulaşarak yeni rekorlar kırabileceğiniz Zen Idle, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yerini alan ücretsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunana bu oyunda yapmanız gereken, yukarıdan hızla gelen top yığınlarını kontrol ederek çeşitli engelleri aşmak ve toplara zarar vermeden parkurun sonuna taşımaktır.

Farklı büyükte ve renklerde yüzlerce top bulunmaktadır. Topların hepsini bir arada tutarak parkuru tamamlamalı ve en yüksek puana ulaşmak için çaba göstermelisiniz. Parkurlarda topların geçişini engellemek için tasarlanmış dönen çubuklar, kıskaçlar ve daha onlarca farklı tuzak bulunmaktadır.

Bu tuzakları aşarak toplarla birlikte hedefe ulaşmalı ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Zen Idle, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak dikkat çekmektedir.