Zingat uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan satılık ve kiralık gayrimenkul ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Yatırım amaçlı veya kendiniz için daire, rezidans, yazlık, villa, arsa veya işyeri arıyorsanız, Zingat uygulamasında yer alan güncel satılık ve kiralık ilanlara göz atabilirsiniz. Detaylı açıklamalar ve fotoğrafları inceleyerek ilgili ilan hakkında fikir sahibi olabileceğiniz Zingat uygulamasında, ilginizi çeken ilanlar için gayrimenkul danışmanlarıyla telefon veya WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz.

Size en yakın ilanlara göz atabileceğiniz Zingat uygulamasında, çeşitli özellikleri belirterek detaylı arama yapabilmeniz de mümkün. Oda sayısı, bulunduğu kat, metrekare, bina yaşı, fiyat, konum vb. özelliklere göre filtreleme yapabileceğiniz Zingat uygulamasında, Bana Ev Bul seçeneği ile aradığınız evin Zingat tarafından bulunarak size yönlendirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Eğer siz de satılık ve kiralık ilanlara göz atmak istiyorsanız, Zingat uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.