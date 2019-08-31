Zipline Valley, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ilgi çekici bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Zipline Valley, sürükleyiciğiyle de ön plana çıkmakta. Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda tehlikeli engeller arasında ilerleyip bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Yeteneklerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm Zipline Valley, sizleri bekliyor.

Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Ayrıca oyun Türk firması olan Narcade Teknoloji tarafından geliştirilmiştir.

Zipline Valley oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.