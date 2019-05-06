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ZOBA: Zoo Online Battle Arena 0.15.0 (ios)
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  4. ZOBA: Zoo Online Battle Arena - iOS için Aksiyon Oyunu

ZOBA: Zoo Online Battle Arena

0.15.0
ios
ZOBA: Zoo Online Battle Arena
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir mobil aksiyon oyunu

ZOBA, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir online aksiyon oyunu olan ZOBA, gerçek zamanlı olarak mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Beğenerek oynadığınız Battle royale oyunlarının benzeri olarak nitelendirebileceğim oyunda haritanın rastgele bölgelerinde yer alan silahları bulup diğer oyuncuları öldürmeye çalışıyorsunuz. Hayatta kalmak için savaştığınız oyunda son kişi olmak için mücadele ediyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız ZOBA sizleri bekliyor. Haritada rastgele olarak yerleştirilmiş silahları bulmanız gereken oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Maymun karakterleri kontrol edebildiğiniz oyunda farklı maymunları da kontrol edebiliyorsunuz.

ZOBA oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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