Zombie Bang Bang, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Zombie Bang Bang, reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Karşınıza çıkan tüm zombileri yok etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli atmosferi ve zevkli etkisiyle mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi.

Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Zombie Bang Bang oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.