Zombie Beach Party'de uzun bir kuyruk oluşturmak için sahilin dört bir yanını gezeceksiniz. Bu çılgın arcade eğlenceli oyunda zombi büyüsü bir çizgi ekliyor ve partiye gelen tüm kişilere hizmet veriyor. Engeller etrafında dolaşın, kuyruğunuzu büyütün ve puanları toplayın.

Her zaman büyüyen zombi conga hattına eklemek için plaj izleyicileri arasında gezinin, polis ve ordunun dikkatini çeken bu partide istediğiniz kadar eğlenin. 30'dan fazla farklı zombiyi toplayın ve yükseltin ve partiyi devam ettirmek için özel yeteneklerine hakim olun. Dünyanın sonu hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

Zombie Beach Party Özellikleri