iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Zombie Bloxx mobil oyunu, klasik zombi istila oyunlarıyla benzer özellikler taşımasına rağmen ilginç grafikleriyle ayırt edilebilen keyifli bir aksiyon oyunudur.

Zombie Bloxx mobil oyununda her şeyi zamanında yapmanız büyük önem arz ediyor. Hayatta kalmak için her yolu denemelisiniz ki oyunda zamanı geldiğinde kaçacak ve zamanı geldiğinde cesurca zombi ordusuna karşı savaşacaksınız. Çoğu zaman tam bir kaosun hakim olduğu Zombie Bloxx mobil oyununda en dikkat çekici nokta da oyunun grafikleri. 3 boyutlu bir çevrede geçen oyunda piksel grafikler hemen göze çarpıyor. Hem zombi karakterler hem de kahraman karakterlere retro bir hava katılmış durumda.

Zombie Bloxx mobil oyununda 40’ın üzerinde farklı yeteneklere ve silahlara sahip kahraman seçeneğiniz bulunuyor. Ayrıca kana susamış zombi ordularına karşı koyacağınız 6 zorlu harita da mevcut. Zombi ordularına karşı hızlı olmalı ancak panik yapmamalısınız. Keyifle oynayacağınız Zombie Bloxx mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.