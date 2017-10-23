Zombie Commando 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.

Can sıkıntınızı geçirebilecek mükemmel bir aksiyon oyunu olan Zombie Commando 3D, birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı bir mobil oyundur. Oyunda zombi istilasıyla baş ediyor ve istilanın nedenlerini araştırıyorsunuz. Birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Eşsiz oyun kurgusu ve sunduğu görsel şölen ile de dikkat çeken oyunda zengin oyun ekipmanları yer alıyor. Yüksek kaliteli grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda aksiyonun tadına varıyorsunuz. Hareketli oyun sevenlerin mutlaka denemesini önerdiğim Zombie Commando 3D'yi sakın kaçırmayın. Tamamı 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda işiniz bir hayli zor.

Zombie Commando 3D Özellikleri

Sürükleyici oyun kurgusu

Zorlu bölümler

Gerçek zamanlı mücadele

Yüksek kaliteli grafikler

Zombie Commando 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.