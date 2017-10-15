iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Zombie Evolution mobil oyunu, alışılmışın aksine zombileri hayatta tutmaya hatta türlerini çoğaltmaya çalışacağınız sıra dışı bir ilerlemeli oyundur.

Bu zamana kadar gördüğünüz tüm zombi oyunlarını unutun. Zira Zombie Evolution mobil oyununda zombi öldürmek yerine onları koruma altına alacak hatta yeni zombi türleri ortaya çıkarmak durumundasınız. Oynanış itibarıyla bulmaca oyunlarını andıran Zombie Evolution mobil oyununda benzer zombi türlerini bir araya getirip yeni türler ortaya çıkarabilirsiniz. Ne kadar değişik tür ortaya çıkarırsanız o kadar başarılı sayılacaksınız. Ayrıca zombi yumurtalarına dokunarak ister para kazanabilir isterseniz de yeni zombi türlerinin doğuşunu izleyebilirsiniz. Zombi istilası temalı oyunlarda ezber bozan bir fikrin üstüne kurulu olan farklı oyun Zombie Evolution mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.