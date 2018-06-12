Zombie Faction ile akıllı telefon ve tabletinizde zombi öldürmek ister misiniz?

Zombilerle dolu bir şehirde hayatta kalmaya çalışacağımız Zombie Faction, mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil strateji oyunları arasında yer alan yapım, çarpıcı grafikleri ile oyunculara eğlenceli bir zombi öldürme deneyimi sunuyor.

Çeşitli silahlar ile desteklenen yapımda oyuncuların zombileri öldürmesi için çeşitli görevler sunuluyor. Oyuncular bu görevleri bir yandan yerine getirirken diğer yanda da zombileri etkisiz hale getirerek ilerlemelerine kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Benzersiz karakterlere sahip olan oyunda çok sayıda farklı alan yer almaktadır. Oyuncular rengarenk graifkler eşliğinde aksiyon dünyasına giriş yapacak ve çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalacaklar. Oyuncular kendilerine sunulan silah ve ekipmanlar ile hayatta kalabilmek için mücadele edecek ve zombileri öldürmeye çalışacaklar.

Ses efektleri ile desteklenen oyunda online olarak mücadele edecek ve kıyamet sonrasında zombilerden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağız.