Zombie Football, Amerikan futbolu oynayacağı harika bir spor oyunu. Ancak tek bir sorun var, sahada yaşayan oyuncular sadece siz olacaksınız ve diğerleri zombi olacak. Alanı geçmeye çalışın ve zombiler tarafından yakalanmayın. Çok sayıda seviyeden geçin, tüm savunucuları aşın ve rekoru kırın.

Bu adrenalin dolu futbol oyununda zombileri atlayın, lezzetli powerup'ları tüketin ve hız artırmalarını kullanın.

Hayatta kalan son oyuncu olarak, takımını zombiyle olmuş rakiplerin ordularına karşı zafere taşımak sana kalmış. Engeller, aç zombi ve çamur çukurlarıyla dolu tehlikeli bir çimde gezinmek için becerinizi ve reflekslerinizi kullanın. Kimin en hızlı skoru alabileceğini görmek için arkadaşlarınla ​​yarışın.



