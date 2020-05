Zombie Idle Defense aksiyonun keyfini çıkarmanızı sağlayan RPG ögeleriyle donatılmış heyecan verici, dinamik strateji oyunu. Zombie İdle Defense'da dünya nüfusunun çoğunun vahşi zombilere dönüştüğü kıyamet sonrası bir dünyaya gideceksiniz.

Savunma pozisyonu alın, kahramanlarınız için uygun silahları seçin ve acımasız düşmanla buluşmaya hazır olun. Önemli hikaye görevleri ve birçok yan görev alacak, becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirecek, ekipman satıp satın alacak ve bu ücretsiz mobil RPG'de şanslı kurtulanlarla iletişim kuracaksınız.

Daha fazla görevi tamamladıkça karakteriniz daha iyi ekipman, gelişmiş beceriler ve kazanılan çeşitli avantajlarla daha da güçlenecektir. Dünya haritasında gezinirken daha fazla can değeri mi almak istersiniz yoksa kilitleri açmada daha çok şans mı? Yol boyunca edineceğiniz arkadaşlarınızla birlikte, kökeniniz hakkındaki tüm gerçeği öğrenin ve her an her yerden gelebilecek tehlikelere rağmen yeni bir tedavi yaratma yolunu arayın.