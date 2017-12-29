iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Zombie Show mobil oyunu, insanlığın televizyon programlarından adeta zihinsel bir enfeksiyon kaparak zombi haline geldikleri hikayesiyle ön plana çıkan heyecan dolu bir macera oyunudur.

Zombie Show mobil oyununda, 2D oyun modunda sanal gerçeklik desteğiyle ve Android TV’lerde de oyunu oynayabilirsiniz. Oyun tamamen senaryosuyla ön plana çıkıyor. Hikayeye göre insanlar 21’inci yüzyıl başlarında magazin ve reality şovlarının bağımlısı olmuş, şarkı yarışmalarının esiri olmuştur. Zihinsel faaliyetleri durduran ve adeta beyni uyuşturan bu programlara bağımlı olan insanlar zamanla toplumsal düzende bozukluklara yol açıyorlardır.

2036 yılına gelindiğinde Doğu Avrupa’da bir olay patlak verir. İnsanlar sokaklarda masum hayvanları öldürmeye başlamış ve zombi haline gelmişlerdir. Bu sorunu çözmek için kolları sıvayan aydınlar ve bilim insanları, toplumu tekrar bilinçlendirmek için yine televizyon şovlarından yararlanma fikrini ortaya atar. Tüm dünyanın izleyeceği TV şovuyla insanlar tedavi edilebilir. Keyifle oynayacağınız sürükleyici Zombie Show mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.