Zombieland: Double Tapper

Kıyamet sonrası Amerikan Zombieland evreninde yer alan oyuncular, bağımlılık yaratan bu avcı RPG'de ilginç karakterlerden oluşan mangalar inşa edecek, yıkıcı ekipmanlar toplayacak ve çeşitli zombilere karşı hayatta kalacak.

Zombi ordularıyla mücadele ederken hedeflemek için dokunun. Her kahraman için benzersiz ve eğlenceli yetenekleri etkinleştirmek için dokunun. Karakterlerinizi, silahlarınızı ve yeni becerilerinizi geliştirmek için dokunun. Boston, Las Vegas, Atlanta ve diğerleri dahil olmak üzere kıyamet sonrası ünlü Amerikan destinasyonlarında aksiyon dolu yolculuğa çıkın.

Columbus, Tallahassee, Wichita ve Little Rock gibi Zombieland'a özgü tamamen yeni karakterleri içeren Double Tapper ve filmdeki favorileri içeren farklı kahraman gruplarını toplayın.