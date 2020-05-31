Android ve iOS platformu üzerinde aksiyon oyunu olarak yayınlanan ZIC: Zombies in City 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

IO Games Ltd tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ZIC: Zombies in City, zombilerle dolu bir şehri konu alıyor. Farklı zorluklara sahip olan onlarca tür zombiye karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz oyunda farklı karakter modellemeleri de olacak.

Oyuncular dilediği karakteri seçebilecekler. Bu karakterlerin her birinin kendine has bir hikâyesi ve özellikleri olacak.

Gece ve gündüz döngüsü eşliğinde hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz yapım içerisinde oyuncular farklı silah modelleri, bombalar, araçlar ile zombilere karşı amansız bir mücadele verecekler.

Yeni oyun modllarının da yer aldığı yapım günümüzde ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.