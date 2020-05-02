Mobil klasik oyunlar arasına katılan ve günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Zoo Island: Exotic Garden oyuncularına eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediliyor.

Whaleapp Partners’in başarılı oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda indirilip oynanabilen Zoo Island: Exotic Garden’da birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Sevimli hayvanlarla dolu yapım da oyuncular şeker patlatma oyunun da olduğu gibi aynı türdeki hayvanları yan yana ve alt alta getirerek patlatacak, bir sonraki bulmacaya geçebilmek için gerekli puanı elde etmeye çalışacaklar.

Oldukça eğlenceli ve renkli içeriklere ev sahipliği yapan oyun da bazı yapbozlar da karşımıza çıkacak. Oyuncular bu yapbozları da tamamlayarak görüntüleri eşleştirmeye çalışacaklar.

500 binden fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanmaya devam edilen yapım kitlesini de artırıyor.