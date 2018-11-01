Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Zoo Rescue bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıktı.

Rengarenk bir içeriğe sahip olan oyunda eynı türdeki meyveleri yan yana ve alt alta getirerek patlatacak, bulmacaları çözecek ve kendimize verilen alanı dilediğimiz gibi tasarlayabileceğiz. 4Enjoy Game tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil yapım ses efektleri bakımından da tatmin edici içeriklere sahip.

Oyun içerisinde oldukça geniş ve zengin bir atmosfer bizleri bekliyor. Oyuncular birbirinden farklı seviyelere sahip olan bulmacaları çözerek oyunda ilerlemeye çalışacaklar. Oyuncular hamle sayıları bitmeden bulmacaları çözmek için ter dökecekler. Gerçek hayvanları da bünyesinde bulunduran yapım eşsiz oynanışı ile alanında en iyilerinden birisi oluyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir skor puanına sahip olan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.