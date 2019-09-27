Zula Mobile kapalı beta başladı! Türk yapımı FPS oyunu Zula mobil platforma çıkış yapıyor! En çok indirilip oynanan yerli yapım PC oyunu Zula’nın mobil sürümünü herkesten önce indirip oynamak için, Zula Mobile kapalı beta başvurusunu yapın. Kapalı beta tester’lara özel hediyelerin de dağıtılacağı geliştirici tarafından müjdelendi. Zula Mobile iOS platformunda da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor.

Türkiye’nin severek oynadığı popüler online multiplayer FPS oyunu Zula mobile giriş yaptı. BoomByte tarafından Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilen Zula Mobile, gerek onlarca oyuncuyu içine alan, nefes kesen mücadelerin olduğu haritaları gerekse de silahları, silah kaplamaları, karakterleriyle PC sürümünden farksız. En düşük seviyede akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının bile akıcı şekilde, keyif alarak oynayabileceği şekilde tasarlanan Zula mobil versiyonu PC seviyesine gelen üst seviye amiral gemisi telefonlarda ultra grafik ayarlarında oyunculara konsol deneyimi yaşatıyor.

Şu anda beta aşamasında olan Zula Mobile’ın herkese açılması 2020’yi bulacak gibi ancak şimdiden beta programına katılırsanız oyun çıkış yapana kadar deneme şansınız olacak. Hemen şimdi aşağıdaki linkten Zula Mobile kapalı beta başvurusunu yapmanızda fayda var.